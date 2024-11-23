Kayserispor: 2 Fenerbahçe: 3 (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, Kayseri'de kazanıp 4'te 4 yapmayı ve zirve yarışında fire vermeden yoluna devam etmek istiyor.

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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Kayserispor saat 16.00'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Altan yapacak. Erdem Mertoğlu da müsabakanın 4. hakemi.

Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu yer alıyor. AVAR'da ise Serkan Olguncan görev yapıyor.

Kayserispor: 2 Fenerbahçe: 3

Maçtan önemli dakikalar

56. dakikada Kolovetsios, Livakovic'in boşa çıkmasında topu kafayla ağlara gönderdi ve skor 3-2 oldu.

Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarıyı Fenerbahçe 3-1 önde kapattı. Sarı lacivertlilerin gollerini Dusan Tadic ve Oğuz Aydın (2) kaydederken Kayserispor'un golünü ise Djiku kendi kalesine kaydetti.

43. dakikada Kayserispor golü buldu. Fenerbahçe'de Djiku'nun dokunuşunda Livakovic müdahale edemedi ve top ağlara gitti.

25. dakikada Oğuz Aydın, Mert Hakan'ın pasını gole çevirerek takımının 3. kendisinin 2. golüne imza attı.

23. dakikada Fred sol ayağıyla vole vurdu. Köşeye giden topa kaleci Bilal uzandı.

15. dakikada Oğuz Aydın, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren golü attı ve takımındaki ilk golünü kaydetti.

5. dakikada Mert Hakan'ın pasında Kostic yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Fenerbahçe 7. dakikada penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından topun başına geçen Tadiç, 7. dakikada penaltı atışını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk 11'ler belli oldu

Kayserispor XI: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Mert Hakan, Tadic, En-Nesyri.

Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmezken fiziksel olarak hazır olmadığı için Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadroda yer almadı.

56 kez karşılaştılar

Sarı-Lacivertliler, lig tarihinde rakibiyle 56 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 36’sını kazanırken, 11 mücadele beraberlikle sona erdi. Kayserispor ise 9 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı. Kanarya’nın 127 golüne karşı Sarı-Kırmızılı ekip 57 gol atabildi. Fenerbahçe, Kayseri’yle oynadığı son 9 lig maçında ise 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.