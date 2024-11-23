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Pakistan'da Şii ile Sünni aşiretler arasında çatıştı: 35 ölü

Pakistan'da Şii ile Sünni aşiretler arasında çatıştı: 35 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısında aşiretler arasında çıkan çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti.

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Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram bölgesi sık sık aşiret çatışmalarına sahne oluyor.

Ulusal basının emniyet güçlerine dayandırdığı habere göre, Kurram'da Sünni ile Şii aşiretler arasında çatışma çıktı.

Bagan ve Bacha Kot bölgelerinde silahlı kişiler, dükkanları, evleri ve hükümete ait malları ateşe verdi.

Yaşanan çatışmalarda 35 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsmi açıklanmayan bir emniyet yetkilisi, "Kurram'da eğitim kurumları şiddet olayları nedeniyle kapalı. Taraflar ağır ve otomatik silahlarla birbirlerini hedef alıyor." dedi.

Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arası şiddet sarmalının büyümesinden endişe ediliyor.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

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