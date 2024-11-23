AKOM uyarmıştı! İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı!

İstanbul'da yağmurlu ve fırtınalı hava şehri etkisine altına almışken yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı. Kartal ilçesi ve Aydos Tepesi'nde kar yağışı etkili oluyor.

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Kar, sağanak ve fırtına İstanbul'u esir aldı. Kuvvetli lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu, ulaşımda da zorluklar yaşandı. Bazı araçlar ise göle dönen yollarda mahsur kaldı. Teleferik hatlarında ve deniz ulaşımında seferler iptal edildi. Hava trafiği ise adeta felç oldu. İstanbul'a inemeyen uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşuldu. Öte yandan İstanbul’un Anadolu Yakası'nda kar başladı.

İstanbul​'da olumsuz hava koşulları etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul kar yağışı​ ve fırtına​ uyarısında bulunmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli yağış ve lodos etkili olurken Aydos'ta mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kartal ilçesi ve Aydos Tepesi'nde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'un yüksek kesimleri ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini giderek artırıyor.