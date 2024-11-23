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Hizbullah'tan İsrail'e sert misilleme: 20 dakikada 30 füze...

Hizbullah'tan İsrail'e sert misilleme: 20 dakikada 30 füze...

Hizbullah, Lübnan’ın farklı bölgelerindeki İsrail askerlerinin roket ve top atışları ile hedef alındığını açıkladı. İsrail Ordu Radyosu ise, İsrail’in kuzeyine 20 dakikadan kısa bir süre içinde toplam 30 füze fırlatıldığını duyurdu.

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Hizbullah, İsrail’in Orta Doğu’daki saldırılarına karşılık yeni misillemeler yaptı.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesinde bulunan Khiam kasabasında İsrail askerlerinin hedef alındığı bildirildi.

Nebatiye yakınlarındaki bir diğer kasaba olan Deir Mimas’ta İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, Sur bölgesindeki Shama kasabasında bulunan İsrail güçlerinin ise topçu atışları ile hedef alındığı kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu ise Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine 20 dakikadan kısa bir süre içinde toplam 30 füze ateşlediğini bildirdi. Can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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