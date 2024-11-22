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İzmir'de polise saldırı olayında 6 tutuklama

İzmir'de polise saldırı olayında 6 tutuklama

İzmir Seferihisar’da polis ekiplerine ateş açarak 3 polis memurunu yaralayan M.S.Ç. ve olaya karışan 13 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemler sonrası 6 zanlı tutuklanırken, M.S.Ç. ifadesinde kardeşinin husumetlileriyle kavga ettiğini sanarak ateş ettiğini ve hedefinin polis olmadığını öne sürdü

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

6 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayı gerçekleştiren M.S.Ç, emniyetteki ifadesinde kardeşi S.Ç'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığını gördüğünde ateş açtığını, bu kişilerin polis olduğunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ne gitmiş, şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, olayı gerçekleştiren zanlı ile 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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