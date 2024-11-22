İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş yabancı hakem açıklaması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun son dönemde yapılan hakem hataları sonrası yabancı hakeme sıcak baktığı iddia edilmişti. Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'a açıklamalar yaptı. Son dönemde Hacıosmanoğlu'nun yabancı hakem konusunda tavrının değiştiği ve Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yöneteceği iddia edilmişti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu. Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakemlerin bu sorunu çözeceğine inanıyorlarsa MHK'yı onlara devredelim. Seyredelim onları. Maaşlarını da biz öderiz. Biz açığız. Biz bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz."