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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için geldiği Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Özdağ, "Kemal Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir, Ekrem Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Biz, bizim rakibimiz olarak yasaklanmadan kalmalarını istiyoruz." dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de yargılandığı davada talimatla ifade veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için geldiği Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun kısa süre öncesine kadar CHP'nin genel başkanlığını yaptığını ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Özdağ, kendisine siyaset yasağı getirecek bir duruşma sürecinin içine itildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de kendisine siyaset yasağı getirecek dava sürecinin işlediğini belirten Özdağ, "Kemal Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir, Ekrem Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Biz, bizim rakibimiz olarak yasaklanmadan kalmalarını istiyoruz. Çünkü demokrasi bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

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