Montella: Macaristan güçlü bir rakip

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hedeflerinin Macaristan'ı mağlup edip A Ligi'ne çıkmak olduğunu belirtti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekiminin ardından, teknik direktör Vincenzo Montella ve Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi ile birlikte değerlendirmelerde bulundu.

"A LİGİ'NE YÜKSELME KONUSUNDA UMUTLUYUZ"

Yapılan açıklamalarda Kazancı, olası rakiplerin benzer güçte olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hangi rakibi çekersek çekelim, çok büyük bir fark yaratmazdı. Macaristan, grubunda Almanya ve Hollanda'dan puan almayı başardı ve tek galibiyetini Bosna-Hersek'e karşı kazandı. İki İtalyan teknik adamının rakip olacağı bu karşılaşma oldukça ilginç olacak. Macaristan ile yakın zamanda dostluk maçı yapmıştık, ancak resmi maçların atmosferi her zaman farklıdır. Bu tür önemli maçlarda oyuncularımıza daha fazla güveniyoruz ve A Ligi'ne yükselme konusunda umutluyuz

MONTELLA: "TECRÜBELİ BİR TAKIMLA EŞLEŞTİK"

Vincenzo Montella, tüm takımların bu seviyede güçlü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

A Ligi'ne yükselme hedefimiz doğrultusunda, hangi rakiple karşılaşacağımızın bir önemi yoktu. Macaristan, bizimle sıkı bir rekabet içinde olabilecek bir takım. Mart ayında oynadığımız dostluk maçında birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Macaristan'da uzun süredir aynı İtalyan teknik direktör görevde ve çok deneyimli bir kadroya sahipler. Bu nedenle güçlü bir rakip ile eşleştik. Biz de oyuncularımızın yeteneklerinin farkındayız ve doğru bir odaklanma ile iki maçlık seriyi kazanarak A Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz.

MACARİSTAN TEKNİK DİREKTÖRÜ ROSSI: "ŞANSLI BİR KURA OLMADI"

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, kuranın kendileri için şanslı olmadığını ifade ederek, şu şekilde konuştu:

Türkiye, bu kura çekiminde kaçınmak istediğim tek rakipti çünkü takımın gücünü ve sahip olduğu önemli oyuncuları çok iyi biliyorum. Ayrıca Türkiye'de oynanacak bir deplasman maçının ne kadar zorlayıcı olacağının da farkındayım. Bu karşılaşma, oldukça sıcak bir atmosferde geçecektir.