Hakan Fidan: İyi bir haber var, hazırlıklarımızı yaptık

Kerkük-Ceyhan boru hattının yeniden açılmasıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İyi bir haber var. Özellikle boru hattının açılmasıyla alakalı yakında iyi bir gelişme bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe sunuşunda gündemdeki birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, Irak ile ilgili ekonomik ilişkileri de değerlendirdi.

Bakan Fidan, Kalkınma Yolu Projesi'ne değinerek, Türkiye'nin projeye önem verdiğini ve Irak ile ilk defa olumlu bir konunun bu sayede gündeme geldiğini hatırlattı.

Fidan, Kalkınma Yolu'nun geçişine yönelik Irak'ın sınır kapısı tercihine karşı Türkiye'nin bir tercih dayatamayacağını ifade ederek, Bağdat ve Erbil'in bir araya gelerek bu konuda karar vermesi gerektiğini söyledi.

"İYİ BİR HABER VAR, HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Fidan, "İyi bir haber var. Özellikle boru hattının açılmasıyla alakalı yakında iyi bir gelişme bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah boru hattı açılır. Kalkınma Yolu fevkalade önemli. Kalkınma Yolu da belki Rusların Kuzey-Güney Lojistik Yolu var, orayla da belli bir noktada iletişime geçirip daha güzel bir projeye dönüşebilecek gibi duruyor. Bu konuda ciddiyiz" bilgisini paylaştı.

Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) Irak merkezi hükümetinin izni olmadan 2014 ile 2018 yılları arasında Kürt Bölgesel Yönetimi'nden petrol ithalatı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tahkimde verdiği tazminat cezasının ardından 25 Mart 2023'te Kerkük-Ceyhan hattından petrol akışını durdurmuştu.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani, Haziran ayında Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve orada faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

Kamu televizyonu Irakiya TV'ye söyleşi veren Abdülgani, "Görüşmelerde ilerleme kaydettik" demişti.