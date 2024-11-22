Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, "Aday değilim. Olmayacağım. Bizim amacımız genel seçimi kazanmak. Engelleri kaldırmam lazım, ilk engel benim. Genel başkanının aday olması denklemi karıştırabilir" dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerle buluştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, adaylık hakkında da konuştu ve tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Aday olmayacağını söyleyen Özel, konuşmasının devamında ise sözü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a getirdi.İkilinin arasında bir çekişme olmadığını söyleyen Özel'in açıklamasından öne çıkanlar ise şöyle;

"BEN ADAY OLMAMAYA KARAR VERDİM"

Bu iki ismin adaylığa yakıştırılıyor olması hiç kötü bir şey değil. CHP’nin an itibariyle aday sorunu yok. Aday belirleme gündemi var. Adayı belirleyeceğiz ama ben tek seçici olmayacağım. Ecevit iki yerel iki genel seçimi kazandı bunu biz yapacağız. Ben ilk yerel seçimi kazandım. Genel seçimi de yapacağım. Önümdeki kendim dahil bütün engelleri kaldıracağım. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Olursam denklem karışıyor. İki isim öne çıkıyor. Başarılı belediyecilik yapmaları ve tartışma dışında kalmaları doğru. Önemli olan icraatı iyi yapmak. Halkın teveccühü devam ederse tüzüğümüzde çok elverişli bir madde var.

"MUHALEFET BİR ADAYDA ORTAKLAŞMALI"

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruları da değerlendiren Özel, "Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaksızın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını dahi kabul etmedi. Geçmişte de bu konuda zaten çok doğru bir pozisyon tuttu; 'Partim aday yapmadıktan sonra benim başka yerde ne işim var' demişti.

Aynı noktadayız. Muhalefetin bir adayda ortaklaşmasında fayda var. İlk genel seçimden de birinci çıkma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda üstüne sorumluluk düşen, sorumluluk alacak, fedakarlık yapana da yarın başka bir sorumluluk düşecek. Fedakarlığı ile uyumlu bir başka yere aday olabilecek." dedi.

"BEN TEK BAŞIMA KARAR VERMEYECEĞİM"

Ben tek başına karar vermeyeceğim. Ben CHP grubunun adayı oylaması yerine bütün CHP’lilerin oylamasını isterim. Bu kavganın olmaması lazım. Önümüzde koltuk dersem binlerce koltuk var ama esas doğru olan şu, bizim bir hedefimiz var, biz ilk seçimden birinci çıktık. Bu hedef doğrultusunda üstüne sorumluluk düşen sorumluluk fedakarlık düşen fedakarlık yapacak.

3'LÜ TOPLANTI HAFTAYA

Seçim gecesi oyun bitmiyor zorluklar bitiyor hepimiz için yeni süreç başlıyor. Ben o süreçte genel başkanlık dışında bir sürece talip değilim. CHP kimsenin adaylığının önünü kesecek bir ön kabulle hareket edemez şu anda. 28 Mayıs günü seçimi kaybedip İmamoğlu İstanbul'a döndüğü günden beri birlikte çıktığımız yol var. Önce partiyi sonra ülkeyi değiştireceğiz dedik. Mansur Bey'in de toplumda bulduğu karşılık var. Kurumsal olarak yaptığı açıklamayı da sahipleniyor.

Önümüzdeki günlerde de Ekrem Bey, Mansur Bey ve ben toplanacağız. Mansur Başkan'ın da o gün kayyuma karşı Ankara'da etkinliğe katılması da kıymetliydi. Biz böyle bir adaylık tartışması içinden partimize Türkiye’ye fayda gelmeyeceğini biliyoruz en doğru adayı da belirleyeceğiz. Bir adayda ortaklaşacaksak bütün muhalefet ortaklaşacağız.