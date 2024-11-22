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Galatasaray'ın Sipay Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın Sipay Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün maç için Bodrum'a gidecek.

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