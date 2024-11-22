Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever'e 'Ak troller' davasında karar

Dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ın ‘Ak trolleri yönettiği' yönündeki açıklaması nedeniyle yargılanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever beraat etti.

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11. Cumhurbaşkanı Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever, 2016 yılında Cumhuriyet gazetesine verdiği bir söyleşide, dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ‘Ak trolleri yönettiğini’ söylemişti. Mustafa Varank ise 'iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Açılan davada Ahmet Sever'in 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

AYM, "hak ihlali" dedi

Yargılama 2016'da sonuçlandı. Sever'i 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, 'bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluştuğu' gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sever, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edemediği için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM) 2023 yılında verdiği kararda, Sever’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, Abdullah Gül’ün eski Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in başvurusu üzerine "hak ihlali" kararı verdi

Bu kararın ardından yeniden yargılama süreci başladı. Ancak, 2024 yılında yapılan duruşmalarda savcılık, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen Sever'in cezalandırılmasını talep etti.

Kısa Dalga'nın haberine göre bugün (22.11.2024) görülen duruşmada mahkeme AYM’nin kararına uydu ve Ahmet Sever hakkında beraat kararı verdi.