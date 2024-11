Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe ilişkin CHP'yi eleştirerek "Komisyon basarak komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin bir yanılgı içindedir. Biz şehir eşkıyalığına boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nden düzenlenen "Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Enerji sektöründe Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konular burada mütalaa edilecek. Enerji, ulaştırma ve haberleşme ile özellikle birlikte kalkınmanın lokomotifidir. Sanayileşme ve gelişmenin de temel şartı yine enerjidir. Sanayileşme ve gelişmenin temel şartı enerjidir. Yeterli miktarda kaliteli enerjinin temin edilmesi gelişmiş veya gelişmekte olan tüm ülkeler için kritik önemdedir.

Rusya-Ukrayna arasında bininci gününü geride bırakan savaş, özellikle enerji alanında dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir. Türkiye bu sancılı dönemi en rahat atlatan ülkelerden biri olmuştur. Enerji politikamızı tabiata zarar vermeden enerji arz güvenliğimizin sağlanması üzerine bina ettik. Her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak gereklidir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerinde oluşturduğu baskının hafifletilmesine büyük önem veriyoruz. Kullandığı enerjinin çoğunu dışarıdan satın almak zorunda olan bir ülkeyiz. Dış ticaret açığımızın en büyük nedeni enerji faturasıdır. Böyle ağır bir ithalat kalemi ile sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak her babayiğidin harcı değildir. Türkiye zor olanı başarmıştır. Önümüzdeki dönemde dünya ortalamasının üzerinden büyümeye devam edeceğiz.

"Hedef enerjide tam bağımsızlık"

Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, marjinal yapılardan gelen baskılara aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Elimizdeki tüm kaynakları harekete geçirmeliyiz. Kim ne derse desin, enerji dahil hiçbir alanda, ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bundan da geri adım atmayacağız.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpe çıktı. Diğer sahalarımızla toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik.

'7 kız kardeşler' denilen petrol şirketlerinin son asırda nice savaşta parmağı olduğu biliniyor. 21. yüzyılda hırsa ve sömürüye dayalı bu acımasız sistemin devam etmesi mümkün değildir. Son 22 yılda temiz enerjiye ciddi yatırımlar yapıyoruz.

Vatandaşlara enerji tasarrufu çağrısı

Petrolde daha önce terör nedeniyle arama yapamadığımız bölgelerden Gabar'da, tarihimizin en büyük petrol keşfine imza attık. Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerindeki 3 sahada faaliyetlerine başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Enerji tasarrufu noktasında tüm vatandaşlarımdan azami hassasiyet bekliyorum."

CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi

CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi. Bizi çarşıya pazara davet ediyorlar. Biz çarşıdan pazardan gelirken siz gidiyordunuz. Biz siyasi parti olarak çarşıda pazarda muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde zaten varız. CHP Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini neden bir kere ziyaret edemedi? Akkuyu Santralimizin ne işe yaradığından acaba Sayın Özel'in haberi var mı? Sayın Özgür Özel önce kendisi Türkiye'nin enerji yatırımlarını tanısın buraları ziyaret etsin.

"Komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler..."

Gazi Meclisimizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerin, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur. Komisyon basarak komisyonda terör estirerek muhalefet yaptıklarını zannedenler derin bir yanılgı içindedir. Biz şehir eşkıyalığına boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz.

CHP'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ittifak, CHP'yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir. CHP'nin bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum."