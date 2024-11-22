Asgari ücrette Erdoğan planı! Zam tahmini 2 katına çıktı
Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 2025 yılındaki maaş zammını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret için "enflasyona ezdirmeyeceğiz" söyleminden sonra tüm hesaplar değişti.
Asgari ücret için yüzde 30'lar konuşuluyorken Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için tahminler yüzde 45'lere kadar yükseldi. Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram ve Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem asgari ücret için son gelişmeleri değerlendirip tahminlerini paylaştı.
Yılın artık son zamanlarını yaşıyorken milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Ekim ayının başından beri konuşulan asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tahminler yapılıyorken birçok kurum, ekonomist ve uzman asgari ücret zam oranını yüzde 25 ile yüzde 35 aralığında tutmuştu.
Yaşanan enflasyon değil, hedeflenen enflasyona göre asgari ücretin belirleneceği konuşuluyorken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ve diğer maaşlar için konuştu. Erdoğan, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi” şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tüm oranlar değişti. Yüzde 35'lik bir zam oranı adeta hayal olarak anlatılırken Erdoğan'ın açıklaması sonrası uzmanlar tahminlerini yüzde 45'lere kadar çıkardı.