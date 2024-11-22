BIST 9.416
DOLAR 34,57
EURO 36,05
ALTIN 3.004,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu.

Abone ol

Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu.

Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Serik'te bir eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah iş yerine geldiğinde her yerin su içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Valilik gün vererek uyardı İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji: Sıcaklık 10-15 derece düşecek
Foto Galeri Valilik gün vererek uyardı İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji: Sıcaklık 10-15 derece düşecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon TL
Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon TL
Yasa dışı bahis soruşturması! 3 fenomene istenen ceza belli oldu
Yasa dışı bahis soruşturması! 3 fenomene istenen ceza belli oldu
Kıymalı börek diye neler yedirmişler? Duyduğunuzda şok olacaksınız
Kıymalı börek diye neler yedirmişler? Duyduğunuzda şok olacaksınız
Fenerium'un yeni tırları teslim edildi: Başkan Ali Koç'tan açıklama
Fenerium'un yeni tırları teslim edildi: Başkan Ali Koç'tan açıklama
Abdulkadir Uraloğlu 17 Nisan'a tarih verdi dünyada sadece ABD'de yapılabiliyor
Abdulkadir Uraloğlu 17 Nisan'a tarih verdi dünyada sadece ABD'de yapılabiliyor
MEB, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için etkinlik fasikülleri yayınladı
MEB, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için etkinlik fasikülleri yayınladı
Tunceli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Tunceli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Mansur Yavaştan öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti!
Mansur Yavaştan öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti!
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Evden gelen gürültü sonrası ihbar ettiler! Vahşet... Leyla korkunç halde bulundu
Evden gelen gürültü sonrası ihbar ettiler! Vahşet... Leyla korkunç halde bulundu
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist yakalandı
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist yakalandı