Antalya'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu.

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Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu.

Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Serik'te bir eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah iş yerine geldiğinde her yerin su içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.