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Tunceli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Tunceli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Tunceli merkezli olarak Ankara, İstanbul ve Artvin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ''İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı. Hesabınızdaki paranın devlet kontrolüne alınması gerekiyor’’ diyerek bir vatandaşı 1 milyon 219 bin lira dolandıran 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Tunceli’de ''İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı. Hesabınızdaki paranın devlet kontrolüne alınması gerekiyor’’ diyerek bir vatandaşı 1 milyon 219 bin lira dolandıran şahıslara yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Eylül'de kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, “İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı. Hesabınızdaki paranın devlet kontrolüne alınması gerekiyor” diyerek Tunceli’de yaşayan E.Ö. isimli vatandaşın 1 milyon 219 bin 950 lirasını dolandıran şahısların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından 20 Kasım'da Tunceli merkezli olarak Ankara, İstanbul ve Artvin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı tespit edilen 17 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 21 adet banka hesap kartı, 1 adet flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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