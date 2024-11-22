O ülkeler Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına uyacaklarını açıkladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı. Birçok ülke bu karara uyacağını duyurdu.

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Dün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çok önemli bir karar geldi. UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Bu kararla birlikte Netanyahu ve Gallant, Roma Statüsü'nü imzalayan 124 ülkeden herhangi birine seyahat ederse tutuklanma riskiyle karşı karşıya.

AB: Üye ülkeler kararı uygulamakla yükümlü

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell, UCM'nin tutuklama emirlerinin siyasi olmadığını, saygı gösterilmesi ve uygulanması gerektiğini söyledi. Borrell, "Bu karar bağlayıcı bir karardır ve mahkemenin tüm taraf devletleri, Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri de dahil olmak üzere, bu mahkeme kararını uygulamakla yükümlüdür." dedi.

Kanada: Herkesin karara uyması çok önemli

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Herkesin uluslararası hukuka uyması gerçekten önemli" ifadelerini kullandı. Başbakan, Kanada'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına uyacağını sözlerine ekledi.

Hollanda: Emirlere göre hareket edeceğiz

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ​​ülkesinin “UCM’nin bağımsızlığına saygı duyduğunu” belirtti. Veldkamp, "Gerekli olmayan temaslara girmeyeceğiz ve tutuklama emirlerine göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fransa: Yasal olarak karmaşık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Fransa'nın "UCM'nin tüzüğüne uygun hareket edeceğini" söyledi. Ancak Lemoine, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde Fransa'nın onu tutuklayıp tutuklamayacağını belirtmedi ve bunun "yasal olarak karmaşık" olduğunu söyledi.

İrlanda: Son derece önemli bir adım

İrlanda Başbakanı Simon Harris, bunun "son derece önemli bir adım" olduğunu söyledi. İrlanda'nın UCM'nin kararına saygı duyduğu ve hayati önem taşıyan kararların uygulanmasında kendisine yardımcı olabilecek konumda olan herkesin bunu "acil bir şekilde" yapması gerektiği belirtildi.

İtalya: Tutuklamak zorunda kalırız

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'nın müttefiklerle birlikte kararı nasıl yorumlayacaklarını ve birlikte nasıl hareket edeceklerini değerlendireceğini söyledi. Tajani, "UCM'yi destekliyoruz... mahkeme siyasi bir rol değil, yasal bir rol oynamalı" diye ekledi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, UCM'nin bugün Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasının "yanlış" olduğuna inandığını belirterek, "UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır."

Belçika: Avrupa tutuklama emirlerini desteklemeli

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Avrupa Birliği'nin (AB) Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyması ve İsrail ile ortaklığı durdurması gerektiğini belirtti.

De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa, (karara) uymalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı ve bu tutuklama emirlerini desteklemeli. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezasız kalamaz" ifadelerini kullandı.

İspanya da kararı destekledi

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, Filistin halkına yönelik soykırımın cezasız kalamayacağını belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine destek verdi. İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar'ın eski lideri olan Bakan Diaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Daima adaletin ve uluslararası hukukun yanındayız. Filistin halkına yönelik soykırım cezasız kalamaz." ifadesini kullandı.

İngiltere kararı uygulayacak mı?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sözcüsü, İngiltere'nin UCM'nin bağımsızlığına saygı duyduğunu söyledi. Ancak İngiltere'nin tutuklama emirlerini destekleyip desteklemeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Macaristan ve Avusturya'dan karara tepki

Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, UCM kararını kınayarak, "utanç verici ve saçma" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Zoltan Kovacs ise X sosyal medya platformunda, "Bu karar, saldırıya uğrayan bir ülkenin liderlerini, saldırıdan sorumlu örgütün liderleriyle bir tutarak uluslararası yargıyı utandırıyor. Böyle bir karar kabul edilemez." yazdı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, tutuklama emrini anlaşılmaz ve gülünç olarak niteledi. Ancak Schallenberg'in ofisi ayrıca, Roma Tüzüğü'ne taraf olan Avusturya'nın, UCM tutuklama emirlerini uygulamakla yükümlü olduğunu belirtti.