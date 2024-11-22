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Fatih Karahan İstanbul'da sanayicilerle bir araya gelecek

Fatih Karahan İstanbul'da sanayicilerle bir araya gelecek

İstanbul Sanayi Odası'nın kasım ayı toplantısı, Merkez Bankası politikalarının ekonomiye etkileri üzerine yoğunlaşacak. Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılacak. Karahan, sanayicilerin merak ettiği konulara açıklık getirecek.

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İstanbul Sanayi Odası'nın kasım ayı toplantısı, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sanayiciler için önemli bir platform olacak.

"Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" başlıklı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sanayicilerin sorularını yanıtlayacak ve güncel ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan toplantıda, Türkiye'nin ekonomik geleceği masaya yatırılacak.

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