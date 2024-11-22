Elektronik sigara akciğer kanseri riskini artırıyor

Bayındır Söğütözü Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cem Gündoğdu, elektronik sigaraların da astım, KOAH ve akciğer kanserine yol açabilecek kimyasallar içerdiğini bildirdi.

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Bayındır Sağlık Grubundan yapılan açıklamada, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olan akciğer kanserinin, çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Cem Gündoğdu, sigara kullanımının akciğer kanserinin en temel nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Sigara dumanında 4 binin üzerinde kimyasal ve 70'ten fazla kanserojen madde bulunduğu bilgisini veren Gündoğdu, "Pasif içicilik ise akciğer kanseri riskini yüzde 20-30 artırıyor. Ayrıca puro ve pipo gibi tütün ürünleri de ciddi risk oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Elektronik sigaraların, normal sigaralardan daha az zararlı olduğu yönündeki yanlış algıya dikkat çeken Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Elektronik sigaraların, normal sigaradan daha az zararlı olduğu düşünülse de içeriğinde ağır metaller, kurşun ve kanserojen maddeler bulunuyor. Astım, KOAH ve akciğer kanserine yol açabilecek kimyasal maddeler içeriyor. İçinde bulunan yağlı maddelerin akciğere geçmesi zatürreye yol açabiliyor. Yanı sıra akciğerde yağ birikmesi sonucunda, akciğer iltihabı da gelişebiliyor. İçlerindeki sıvının göze, cilde temas etmesi ya da içilmesi, akut nikotin zehirlenmesine yol açıyor. Ayrıca kalp ve damar sistemine de hasar veriyor."

"Erken dönemde fark edilmiyor"

Akciğer kanserinin erken dönemde genellikle fark edilmediğini belirten Gündoğdu, "Yoğun ve sürekli öksürük, göğüs, omuz ve sırt ağrısı, balgam miktarında ve renginde değişiklik, kanlı balgam ve kan tükürme, nefes darlığı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, boyun ve yüzde şişlik, göz kapağında düşme, hışıltılı solunum ve tekrarlayan bronşit veya zatürre atakları akciğer belirtileri arasında bulunuyor. Sigara kullanılıyor ve şikayetlerden bir veya birkaçı varsa, mutlaka göğüs hastalıkları hekimine başvurulmalı." değerlendirmesini yaptı.