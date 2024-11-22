Netanyahu: UCM'nin yakalama kararını tanımıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı verdiği kararı tanımayacaklarını söyledi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararını eleştirdi.

UCM'nin "taraflı" olduğunu ileri süren Netanyahu, Mahkemenin kendisi ve Gallant'a "hayali suçlar yönelttiğini" iddia etti.

Netanyahu, UCM'nin kararının antisemitik olduğunu öne sürerek "baskılara boyun eğmeyeceklerini" söyledi.

Mahkeme Başsavcısı Kerim Han ve hakimler hakkında iddialarda bulunan Netanyahu, söz konusu kararı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade etti.

UCM dün, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.