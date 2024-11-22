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Depoları doldurmak için acele edin! Motorine zam geliyor

Depoları doldurmak için acele edin! Motorine zam geliyor

Döviz kurundaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Araç sahipleri depoları doldurun. Yeni zam kapıda...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine zam geliyor

NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.

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