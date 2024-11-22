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Cani annenin itirafları kan dondurdu! Biberonuna tiner, çorbasına çamaşır suyu koymuş!

Cani annenin itirafları kan dondurdu! Biberonuna tiner, çorbasına çamaşır suyu koymuş!

İstanbul'da 2 yaşındaki Y.E.Ç.’nin ölümü herkesin kanını dondurdu. Talihsiz bebeğin annesi tarafından biberonuna tiner konularak öldürüldüğü belirlenmişti. Cani annenin emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Anne "Ailem bebeği istemiyordu. Önce biberonuna tiner koydum ardından da çorbasına çamaşır suyu koyup içirdim" dedi. İşte korkunç olayla ilgili tüm detaylar...

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Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul​'da 29 Eylül'de kimyasal zehirlenme​ şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç, 14 Kasım'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bebeğin şüpheli ölümünün ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Y.E.Ç'nin evlilik dışı dünyaya geldiğini ve annesinin Dilek Çiçek (23), babasının ise Y.E (46) olduğunu tespit etti.

Bunalıma girdi

Soruşturma sonucunda, Dilek Çiçek'nin doğum sonrası bunalıma girerek, çocuğuna ve kendisine kimse sahip çıkmadığı iddialarında bulunduğu ortaya çıktı. Ekipler, annenin, bebeğine biberonla tiner içirdiğini ve bunun sonucunda çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığını belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, anne ve baba gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından anne Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiçek'in emniyetteki ilk ifadesinde bunalımda olduğunu bu sebeple çocuğuna biberonda tiner içirdiğini söyledi.

İfadeleri kan dondurdu

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre olayla ilgili ortaya çıkan yeni detayda anne Dilek Çiçek, bebeği ölmesi için elleriyle yaptığı çorbanın içine de çamaşır suyu kattığını itiraf etti. Anne ilk ifadesinde olayı inkar etse de polislerin sorgularına daha fazla dayanamadı. İfadesinde; "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Bende biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım içerisinde çamaşır suyu koyup verdim" dediği öne sürüldü

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