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TCMB'den TL mevduatta artışla uyumlu sadeleşme adımları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB'den TL mevduatta artışla uyumlu sadeleşme adımları

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan Türk lirası (TL) mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımları attı.

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TCMB'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin duyurusuna göre, Merkez Bankası, artan TL mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdi.

TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.

Tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı.

Kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef de yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.

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