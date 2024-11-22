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Bülent Arınç yıllar sonra açıkladı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup komutana 'Sus ulan' dedi

Bülent Arınç yıllar sonra açıkladı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup komutana 'Sus ulan' dedi

AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, yıllar önce dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MGK toplantısında bir kuvvet komutanına verdiği yanıtı anlattı. Arınç, "İmam Hatip okullarıyla ilgili 'Burası gerici yuvası' falan deyince Tayyip Bey, yumruğu masaya vurmuş 'Sus ulan' demiş. 'İmam Hatipler, Milli Eğitime bağlı okullar ve ben de burada yetiştim' diyerek karşılığını vermiş" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'nin kurucularından, eski Cumhurbaşkanı Vekili, 22. Dönem TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adem Metan'ın YouTube kanalındaki programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Arınç, kendisinin de TBMM Başkanı olduğu dönemde önce yapılan bir MGK toplantısında yaşananlarını anlattı. Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Ben Meclis Başkanıyım Tayyip Bey Başbakan. Bir MGK toplantısında sanıyorum Hava Kuvvetleri Komutanı'na verdiği bir ders var. Bana dışarıda intikal etti. İşte 'Burası gerici yuvası' falan deyince dinlemiş Tayyip Bey yumruğu masaya vurmuş. 'Sus ulan' demiş. Bu bana anlatılan ki yapar da bunu. 'Yeter artık' demiş 'Siz beni hedef göstererek bu düşmanlığı yapıyorsunuz. Bu okullar Milli Eğitim'in okulları ve ben de buradan yetiştim"

"BİRBİRİMİZİN ELİNİ TUTUYORUZ 'SABIR' DİYORUZ"

O dönemde Erdoğan ile birlikte katıldıkları törenlerle ilgili de konuşan Arınç, "Onların törenleri çoktur. Hepsine gidiyoruz ki gelmedi demesinler. Yan yana oturuyoruz. Kuvvet komutanı konuşuyor 'Hala bu ülkede başörtüsü savunanlar var, hala Yüksek Askeri Şura kararlarına karşı çıkanlar var' diyor. Biz orada oturuyoruz, birbirimizin elini tutuyoruz 'sabır' diyoruz. Arkadan kokteyl veriyorlar bulunduğumuz yerin bahçesinde. Gidiyoruz masanın başında ikimiziz bir üçüncüsü gelip de teşekkür ederiz saygılar falan yok. Tüm bunlara sabırla karşılık verdik. Biz bu süreci sabırla aştık" ifadelerini kullandı.

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