Mehmet Şimşek, 'vergi borçları silinecek' iddialarını yanıtladı

Gündeme gelen 'vergi borçları silindi' şeklindeki iddialar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddiaları yalanladı.

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'Vergi borçları silindi' şeklindeki iddialar kısa sürede sosyal medya yayılarak gündem oldu.

Hızla yayılan iddialar sonrası gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çevrildi. Bakan Şimşek'ten akşam saatlerinde beklenen yanıt geldi.

"HERHANGİ BİR KANUNİ DÜZENLEME YOKTUR"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu iddiaları yalanladı.

Herhangi bir kanuni düzenlemenin bulunmadığını belirten Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir.