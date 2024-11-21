Süper Lig devi Talisca'ya kapıyı kapattı

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sık sık ismi anılan Anderson Talisca ile ilgili Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, açıklama yaptı. Başkan Arat, Brezilyalı isimle ilgilenmediklerini vurguladı.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arat, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi transfer dedikodularına karışan Anderson Talisca için çarpıcı ifadeler kullandı.

TALİSCA BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE YOK

Konuyla ilgili Hasan Arat, "Başka kulüplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Bizim Rafa Silva'mız var bu bize yeter. Beşiktaş kararını vermiştir." dedi.

Arat'ın açıklamaları şöyle:

"Başka kulüplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Bizim Rafa Silva'mız var bu bize yeter. Beşiktaş kararını vermiştir.

Kendi prensiplerimiz var. Beşiktaş Rafa Silva'yı almıştır. Rafa Silva o gün nereye gidiyordu? Hüseyin bey gidip aldı geldi.

10 puan geride olmasaydık böyle bir şey konuşulmayacaktı. 10 puan geride olduğumuzu ve sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Biz hiçbir şeyi inkar etmiyoruz. Nasıl daha iyi yapabiliriz onun mücadelesi içindeyiz."