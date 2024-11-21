MAK danışmanlık anketi bazılarının aklını aldı! AK Parti bitti diyenlere şok sonuçlar!

MAK Araştırma'nın 2-12 Kasım tarihleri arasında yaptığı son anket çalışmasını paylaştı. "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz" sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 42'si "Recep Tayyip Erdoğan" derken yüzde 22'nin yanıtı "Ekrem İmamoğlu" oldu.

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"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasını doğru buluyor musunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 46'sı "Hayır, doğru bulmuyorum", yüzde 44'ü "Evet, doğru buluyorum", yüzde 10 ise "Kararsızım/fikrim yok" yanıtını verdi. Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer gelişmeleri Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.