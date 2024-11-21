Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran açıkladı: Ev sahibi kirayı 75 bin lira yapmak isteyince...

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kiracı olarak oturduğu evden çıkmak zorunda kaldığını belirterek, "Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti. Ben de aynı meblağa bankanın munzam sandığına ait bir evi kiraladım" dedi.

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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, fiyat artışı nedeniyle kiracı olduğu evden çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Ekonomim'in haberine göre Hakan Aran, Türkiye'de kira artışlarına dikkat çekti.

Çalışanların maaşının yarısının kiraya gidiyor

Çalışanların maaşının yarısının kiraya gittiğini belirten Aran, "Ben de kiracıyım, oturduğum evden çıkmak durumunda kaldım. Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti. Ben de aynı meblağa bankanın munzam sandığına ait bir evi kiraladım" diye konuştu.

'İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı'

Aran, şöyle devam etti:

"Kirası arttığı için evden çıkanlar aynı fiyata ev tutmak istediğinde şehrin çok daha uzak bölgelerinde bunu bulabiliyor. İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı."