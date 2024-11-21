BIST 9.310
DOLAR 34,48
EURO 36,40
ALTIN 2.950,62
HABER /  EKONOMİ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran açıkladı: Ev sahibi kirayı 75 bin lira yapmak isteyince...

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran açıkladı: Ev sahibi kirayı 75 bin lira yapmak isteyince...

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kiracı olarak oturduğu evden çıkmak zorunda kaldığını belirterek, "Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti. Ben de aynı meblağa bankanın munzam sandığına ait bir evi kiraladım" dedi.

Abone ol

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, fiyat artışı nedeniyle kiracı olduğu evden çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Ekonomim'in haberine göre Hakan Aran, Türkiye'de kira artışlarına dikkat çekti.

Çalışanların maaşının yarısının kiraya gidiyor

Çalışanların maaşının yarısının kiraya gittiğini belirten Aran, "Ben de kiracıyım, oturduğum evden çıkmak durumunda kaldım. Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti. Ben de aynı meblağa bankanın munzam sandığına ait bir evi kiraladım" diye konuştu.

'İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı'

Aran, şöyle devam etti:

"Kirası arttığı için evden çıkanlar aynı fiyata ev tutmak istediğinde şehrin çok daha uzak bölgelerinde bunu bulabiliyor. İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı."

ÖNCEKİ HABERLER
İslam Memiş'ten gram altın açıklaması! Kara kara düşünenler baksın
İslam Memiş'ten gram altın açıklaması! Kara kara düşünenler baksın
Yasa dışı bahis soruşturmasındaki fenomenler için yeni gelişme!
Yasa dışı bahis soruşturmasındaki fenomenler için yeni gelişme!
23 ilde "Narkoçelik-49" operasyonu! Jandarma rekor kırdı: Bir seferde 34 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
23 ilde "Narkoçelik-49" operasyonu! Jandarma rekor kırdı: Bir seferde 34 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldı
Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldı
Merkez Bankası dolar rezervleri arttı altın rezervleri azaldı
Merkez Bankası dolar rezervleri arttı altın rezervleri azaldı
Beyoğlu'nda kadına kabusu yaşatmışlardı! Kendilerini böyle savundular: Bir şansı daha hak etmiyor muyum?
Beyoğlu'nda kadına kabusu yaşatmışlardı! Kendilerini böyle savundular: Bir şansı daha hak etmiyor muyum?
DEM Parti-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu
DEM Parti-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu
İstanbul'u lodos vurdu deniz suyu sahile taştı
İstanbul'u lodos vurdu deniz suyu sahile taştı
Bursa'yı vuran lodos hayatı olumsuz etkiledi: Tahliye borusu talihsiz adamın üzerine düştü!
Bursa'yı vuran lodos hayatı olumsuz etkiledi: Tahliye borusu talihsiz adamın üzerine düştü!
Rusya, ABD'yi "Ukrayna'da çatışmaların ateşini körüklemekle" suçladı
Rusya, ABD'yi "Ukrayna'da çatışmaların ateşini körüklemekle" suçladı
İstanbul'da lodos fena esti 2 gemi birbirine sürttü
İstanbul'da lodos fena esti 2 gemi birbirine sürttü
Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor
Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor