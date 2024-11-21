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Rusya, ABD'yi "Ukrayna'da çatışmaların ateşini körüklemekle" suçladı

Rusya, ABD'yi "Ukrayna'da çatışmaların ateşini körüklemekle" suçladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın, Rusya topraklarında ABD ve İngiltere’nin temin ettiği uzun menzilli füzeleri kullanmaya başlamasını “gerginliği tırmandıran yeni bir unsur” şeklinde tanımlayarak, “Bu çatışmanın ateşini körüklemeye devam ediyorlar.” dedi.

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Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ABD menşeili Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve İngiltere menşeili uzun menzilli "Storm Shadow" füzelerini Rusya topraklarında kullanmasını değerlendirdi.

ABD’de görev süresi dolacak Joe Biden yönetimini sorumsuz adımlar atmakla suçlayan Peskov, “Bu gerginliği tırmandıran yeni bir unsur.” ifadesini kullandı.

"Ukrayna'yı araç olarak kullanıyorlar"

Peskov, ABD’deki mevcut yönetimin Ukrayna’daki savaşın bitmesini istemediğini ifade ederek, “Bu çatışmanın ateşini körüklemeye devam ediyorlar, sona erdirme çabalarını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar ve Rusya'ya karşı savaşlarında Ukrayna'yı araç olarak kullanıyorlar.” dedi.

Nükleer çatışma uyarısı

Nükleer bir çatışma yaşanmaması konusunda tüm ülkelerin sorumlu davranış sergilemesi gerektiğini belirten Peskov, “Rusya'nın böyle bir çatışmanın önlenmesi için azami çabayı göstermesi açısından sorumlu bir yaklaşım sergilediğini nükleer doktrinimiz bağlamında vurguladık.” diye konuştu.

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