BIST 9.139
DOLAR 34,51
EURO 36,44
ALTIN 2.961,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tayland'da kadın seri katile idam cezası verildi

Tayland'da kadın seri katile idam cezası verildi

Tayland'da 14 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın sanık, arkadaşını siyanürle zehirlemekten idam cezasına mahkum edildi.

Abone ol

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, 36 yaşındaki seri katil Sararat Rangsiwuthaporn, hakkındaki 14 cinayet ve 80 suçtan Bangkok'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, cinayetlerin ilkine ilişkin görülen davada Sararat'ı, arkadaşı Siriporn Khanwong'u siyanürle zehirleyip öldürmekten idam cezasına çarptırdı.

Sanal kumar bağımlısı Sararat, kurbanlarını zehirleyerek öldürmeden önce onları binlerce dolar dolandırmakla itham edildi.

Siriporn'un zehirlenerek öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından polis, Sararat'ın önceki cinayetlerine ait delillere de ulaştı.

Öte yandan, Siriporn'un öldürülmesine ilişkin davada işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Sararat'ın eski eşi olan polis yarbaya 16 ay, avukatına ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Maktul Siriporn'un annesi, idam kararının ardından mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararı adil. Kızıma onu çok özlediğimi ve adaletin yerini bulduğunu söylemek istiyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Koçtaş Emaar Square Mall mağazasını yeniledi
Koçtaş Emaar Square Mall mağazasını yeniledi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Adalet Bakanı Tunç'tan tutuklanan Nasuh Mahruki açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan tutuklanan Nasuh Mahruki açıklaması
Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bakan Tekin'den ek kontenjan müjdesi gelmedi
Bakan Tekin'den ek kontenjan müjdesi gelmedi
Soma'da Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu Hilal Altın coşturdu
Soma'da Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu Hilal Altın coşturdu
Rusya ilk kez Ukrayna'ya karşı kıtalararası balistik füze ateşledi
Rusya ilk kez Ukrayna'ya karşı kıtalararası balistik füze ateşledi
Bahçeli Kandil'e kulak asanları fena madara etti! içimizdeki Amerikan uşakları rahatsız oldu!
Bahçeli Kandil'e kulak asanları fena madara etti! içimizdeki Amerikan uşakları rahatsız oldu!
Anayasa Mahkemesi, Pasaport Kanunu'nda o hükmü iptal etti
Anayasa Mahkemesi, Pasaport Kanunu'nda o hükmü iptal etti
Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
Teğmenlerin kılıçlı yeminine MSB'den açıklama: "Emir-komuta hiçe sayıldı"
Teğmenlerin kılıçlı yeminine MSB'den açıklama: "Emir-komuta hiçe sayıldı"
Bursa'da lodos nedeniyle tahliye borusu yerinden çıktı: 1 vatandaş yaralandı
Bursa'da lodos nedeniyle tahliye borusu yerinden çıktı: 1 vatandaş yaralandı