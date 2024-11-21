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Bahçeli Kandil'e kulak asanları fena madara etti! içimizdeki Amerikan uşakları rahatsız oldu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Bir adım için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının uşağı olanlar şimdi ABD'nin uşağı olmuşladır. Gelin bir olalım, hep beraber Türkiye olalım." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Bir adım için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının uşağı olanlar şimdi ABD'nin uşağı olmuşladır. Gelin bir olalım, hep beraber Türkiye olalım." dedi.

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