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Bursa'da lodos nedeniyle tahliye borusu yerinden çıktı: 1 vatandaş yaralandı

Bursa'da lodos nedeniyle tahliye borusu yerinden çıktı: 1 vatandaş yaralandı

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bir iş merkezinin duvarından sökülen yağmur suyu tahliye borusu parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kent merkezinde dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren ve yer yer hızını artıran lodos nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki 4 katlı bir binanın duvarındaki yağmur suyu tahliye borusu yerinden çıktı.

Rüzgarın etkisiyle savrulan plastik boru parçaları, yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Albayrak'ın (63) üzerine düştü.

Başından yaralanarak yere yığılan Albayrak için çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etrafa saçılan boru parçaları ise belediye temizlik ekiplerince toplandı.

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