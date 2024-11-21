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NBA'de Alperen Şengün'den Indiana Pacers potasına 31 sayı

NBA'de Alperen Şengün'den Indiana Pacers potasına 31 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 kazanılan karşılaşmada 31 sayı atarak bu sezon bir maçtaki en yüksek skoruna ulaştı.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets'ın evinde Pacers'ı yendiği mücadelede yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen, 31 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken istatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekledi. Bu sezon en çok sayı attığı maçı oynayan Alperen, 10. kez "double-double" yaptı.

Sezonun 11. galibiyetini alan Rockets'ta Jabari Smith Jr 23 ve Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.

Pacers'ta Quenton Jackson'ın 24 ve Pascal Siakam'ın 21 sayısı, sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.

Bucks'ta Antetokounmpo'dan 41 sayı

Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 122-106'lık skorla geçti.

Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Damian Lillard 20 sayı, 5 ribaunt, 10 asistle Bucks'ın 6. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bulls'ta Zach LaVine'ın 27 ve Torrey Craig'in 15 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 122-106

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 128-100

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 109-99

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 117-111

Houston Rockets-Indiana Pacers: 130-113

Phoenix Suns-New York Knicks: 122-138

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 120-97

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 104-93

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