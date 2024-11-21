Milyonlarca kişi bunu bekliyordu! O borçlar erteleniyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar dikkat! 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacak olan milyonlarca borçlu için beklenen haber geldi. Hem hükümet kanadı hem de AK Parti içinde söz konusu bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi. Yakında TBMM'ye sunulacak torba yasa teklifinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği konuşuluyor.

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Borcu olanlar ödemeleri için tebligatlar yapılmaya başlanmış, maddi gücü olmayan vatandaşlar zor duruma düşmüştü. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili hükümet ve AK Parti kanadından, vatandaşları rahatlatacak karar geldi. 2024 yılında aylık 600 lira olan prim ödemelerini yapamayanlar, 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacaktı. Ancak milyonlarca kişinin GSS borçları erteleniyor. İşte tüm detaylar...

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. Bu tutar 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti.



Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyorlar.

DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR



Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.

BORÇLARINI ÖDEYEMEYENLERE TEBLİGAT BAŞLADI



Son günlerde, gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlamıştı.

GSS BORÇLARI ERTELENİYOR



Tütkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hem hükûmet kanadı hem de AK Parti’de bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi.



TBMM'YE SUNULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teşkilat yapısı ile ilgili AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi. AK Parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile GSS borçlarının ertelenebileceğini kaydetti. İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.

Geçen sene de, prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma hakları Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.