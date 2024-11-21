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Dışişleri Bakanlığı'ndan Aden Körfezi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Aden Körfezi açıklaması

Türkiye, Aden Körfezi'nde Türk firmasına ait Anadolu S gemisine düzenlenen iki füze saldırısı nedeniyle Yemen'deki Husileri kınadı. Dışişleri Bakanlığı, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli Oras Shipping’e ait Anadolu S adlı dökme yük gemisinin Aden Körfezi'nde seyir halindeyken iki ayrı füze saldırısı düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husileri kınadığını açıkladı.

'Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz' 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz.

Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?  

İstanbul merkezli Oras Shipping’e ait Anadolu S adlı dökme yük gemisi, Aden körfezi'nde seyir halindeyken Husiler tarafından iki ayrı füze saldırısına uğramıştı.

 

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