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RTÜK'ten 'yasa dışı bahis sitesi tanıtımı' iddiasına inceleme

RTÜK'ten 'yasa dışı bahis sitesi tanıtımı' iddiasına inceleme

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Karadağ-Türkiye maçında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

RTÜK'ün, dün akşam oynanan Karadağ-Türkiye maçında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Hazırlanan uzman raporu sonrası konunun Üst Kurul toplantısında gündeme alınacağını ifade etti.

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