ABD, Gazze'ye yönelik karar tasarısını veto etti

ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını veto etmesi sonrası tepki sesleri yükseliyor.

Abone ol

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikalarını sürdürüyor. Filistinliler, insanlık kriziyle karşı karşıya kalırken ABD ise katil İsrail'den taraf olmaya devam ediyor.

Yaşanan son gelişmede, 15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu.

ABD, ELİNİ BİR KEZ DAHA VETO İÇİN KALDIRDI

Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen oylamalara ABD'nin tutumu bir kez daha damga vurdu.

ABD, Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını veto etti.

Diğer 14 üye ise, tasarı için "evet" oyu kullandı.

ESİRLER SERBEST BIRAKILMADAN DESTEKLEYEMEYECEKLERİNİ BİLDİRDİ

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood oylamanın ardından yaptığı açıklamada, karar tasarısı için yürütülen müzakereler boyunca koşulsuz ateşkes talebini esirler serbest bırakılmadan destekleyemeyeceklerini dile getirdiklerini aktardı.

"Savaş, esirlerin serbest bırakılmasıyla kalıcı bir şekilde sonlanabilir." diyen Wood, aynı zamanda karar tasarısının Hamas'a çok tehlikeli bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Wood, karar tasarısının kabul edilmiş olması halinde Hamas'ın müzakere masasına oturması için "inisiyatifi" kalmayacağını belirtti.

Hamas'ın şimdiye kadar birçok anlaşma önerisini reddettiğini iddia eden Wood, aynı zamanda karar tasarısında Hamas'ın 7 Ekim saldırısının kınanmamasını eleştirdi.