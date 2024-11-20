BIST 9.032
DOLAR 34,46
EURO 36,29
ALTIN 2.935,98
HABER /  DÜNYA

ABD, Gazze'ye yönelik karar tasarısını veto etti

ABD, Gazze'ye yönelik karar tasarısını veto etti

ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını veto etmesi sonrası tepki sesleri yükseliyor.

Abone ol

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikalarını sürdürüyor. Filistinliler, insanlık kriziyle karşı karşıya kalırken ABD ise katil İsrail'den taraf olmaya devam ediyor.

Yaşanan son gelişmede, 15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu.

ABD, ELİNİ BİR KEZ DAHA VETO İÇİN KALDIRDI

Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen oylamalara ABD'nin tutumu bir kez daha damga vurdu.

ABD, Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını veto etti.

Diğer 14 üye ise, tasarı için "evet" oyu kullandı.

ESİRLER SERBEST BIRAKILMADAN DESTEKLEYEMEYECEKLERİNİ BİLDİRDİ

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood oylamanın ardından yaptığı açıklamada, karar tasarısı için yürütülen müzakereler boyunca koşulsuz ateşkes talebini esirler serbest bırakılmadan destekleyemeyeceklerini dile getirdiklerini aktardı.

"Savaş, esirlerin serbest bırakılmasıyla kalıcı bir şekilde sonlanabilir." diyen Wood, aynı zamanda karar tasarısının Hamas'a çok tehlikeli bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Wood, karar tasarısının kabul edilmiş olması halinde Hamas'ın müzakere masasına oturması için "inisiyatifi" kalmayacağını belirtti.

Hamas'ın şimdiye kadar birçok anlaşma önerisini reddettiğini iddia eden Wood, aynı zamanda karar tasarısında Hamas'ın 7 Ekim saldırısının kınanmamasını eleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolandırıcılardan şeytanın aklına gelmeyecek tuzak! Tüm bilgilerinizi ele geçiriyor...
Dolandırıcılardan şeytanın aklına gelmeyecek tuzak! Tüm bilgilerinizi ele geçiriyor...
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeni listesini sundu
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeni listesini sundu
Kayıp dağcı kardeşler bulundu
Kayıp dağcı kardeşler bulundu
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İtalya'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti
İtalya'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti
İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması: Koltuk kavgası yok
İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması: Koltuk kavgası yok
İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları ne kadar?
İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları ne kadar?
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
Dünya bankacılık devinden altın fiyatları için bomba tahmin
Dünya bankacılık devinden altın fiyatları için bomba tahmin
Yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza
Yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza
BBP lideri Mustafa Destici gündemi değerlendirdi: "Bu tam bir vandallıktır"
BBP lideri Mustafa Destici gündemi değerlendirdi: "Bu tam bir vandallıktır"
Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım'daki sorunu açıkladı!
Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım'daki sorunu açıkladı!