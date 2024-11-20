İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması: Koltuk kavgası yok

Ekrem İmamoğlu, kayyum gündemini görüşmek üzere siyasi temaslarını sürdürürken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşmeler sonrası açıklama yapan İmamoğlu, partilerine yönelik saldırıların organize bir girişim olduğunu belirterek, millet iradesini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum gündemini konuşmak üzere parti genel başkanlarını ziyaretini sürdürüyor.

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaretinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşme sonrası İmamoğlu açıklama yaptı.

Mansur Yavaş ile görüşmesine dair bilgi veren İmamoğlu, "Milletimiz bilsin, bizim arasında koltuğa rollere değil milletin menfaatine odaklanan yol arkadaşlığı var. Aramızda koltuk makam kavgası yok. Halkımız bilsin. Bize yapılan saldırıları millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz. Bize yapılan saldırıları asla tekil bulmuyoruz. Partimize yönelik topyekun saldırı boyutuna ulaştığını da tespit ediyoruz. İlk seçimde millet iradesini engelleme girişimi olarak da görüyoruz. Karşımızdaki organize kötülüktür. Ardına milletin iradesini alan bizlerle birlikte mücadele edemediğini açıkçası biçare olduklarını da yaşıyoruz" dedi.