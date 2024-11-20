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Fatih Camisi imamını bıçaklayan tutuklu sanığa verilen ceza belli oldu

Fatih Camisi imamını bıçaklayan tutuklu sanığa verilen ceza belli oldu

Fatih Camisi imamı Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı, bir kişiyi de darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 22 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

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35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Galip Usta ile Bilal Erdem'in avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki avukatları bir önceki celsede açıklanan esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda karar verilerek sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanığın avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alındıktan sonra hüküm kurulmasını istedi.

Yargılamanın sona ereceği bildirilerek son sözü sorulan sanık beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı Galip Usta'ya karşı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", Bilal Erdem'e karşı "yaşamı tehlikeye sokacak şekilde silahla kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 22 yıl 9 ay hapis ile 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan beraatini kararlaştırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi ve iddianame

Fatih Camisi'nde 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran sanık Ömer Salgın, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından yakalanan Salgın hakkında, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

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