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Mersin'de terk ettiği adamla barışan kadın korkunç bir şekilde katledildi

Mersin'de terk ettiği adamla barışan kadın korkunç bir şekilde katledildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde Aybeniz Top, dini nikahlı eşi Hasan F. tarafından tülbentle boğularak öldürüldü. Hasan F., ağustos ayında Aybeniz Top'un kaçırıldığı iddiasıyla Müge Anlı programına katılmıştı.

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Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde Aybeniz Top (24) ile dini nikahlı eşi Hasan F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan F, tartışmanın büyümesi üzerine bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Hasan F, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

Televizyon programında "kaçırıldı" iddiasında bulunmuş

Hasan F'nin, ağustos ayında katıldığı Müge Anlı programında Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği, birkaç gün sonra programa katılan kadının ise kaçırıldığı iddiasını yalanlayarak, dini nikahlı Hasan F'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Top'un, programdan sonra tekrar bir araya gelme kararı aldığı Hasan F. ile babasına ait Akbelen Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladıkları belirtildi.

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