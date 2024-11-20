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Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Yavaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İmamoğlu'nu belediyede ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde CHP'li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık."

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu ise "Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk." ifadesini kullandı.

Kayyum tartışmaları ve konser harcaması soruşturmalarına atıfta bulunan İmamoğlu, "Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu Ankara temasları kapsamıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Meclis'teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle de görüşecek.

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