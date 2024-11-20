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Tüketiciyi aldatan reklamlara 224 milyon lira ceza

Tüketiciyi aldatan reklamlara 224 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdırdı. Yılın 11 ayında 1509 dosyada aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edildi. Bu reklamlara 224 milyon lira ceza kesildi. Kasım indirimlerine yönelik denetimlerde de 19,6 milyon lira ceza uygulandı.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, kasım ayı toplantısında tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamaları inceledi.

Bu ay ele alınan 164 dosyadan 151'inin mevzuata aykırı bulundu. Alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca eksik bilgilendirme nedeniyle müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyideleri kararlaştırıldı.

Bu yılın 11 ayında kurul tarafından 1704 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1509 dosya hakkında durdurma cezası, 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, Kurul tarafından indirimli satışlara ilişkin çok sayıda reklam ve ticari uygulama için de inceleme kararı alındığına dikkat çekildi. İncelemesi tamamlanan 14 dosyadan 12'sinin aykırı bulunduğu aktarıldı.

Kasım indirimlerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, tüketicilere şu uyarılarda bulunuldu:

"Tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları için alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz etmektedir."

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