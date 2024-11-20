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Terörist Fetullah Gülen'in yakın koruması yakalandı!

Terörist Fetullah Gülen'in yakın koruması yakalandı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi örgüte yapılan operasyonları etkilemedi. FETÖ ile mücadele kapsamında son olarak Kayseri'de gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı yapılırken içlerinden birinin hain Gülen'in koruması olduğu tespit edildi.

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Kayseri'de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan meslekten ihraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan meslekten ihraç emniyet müdürü A.A. (58), yine meslekten ihraç emniyet müdürü Ö.A. (52), ihraç infaz koruma memuru Ö.B. (34), hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (42), M.T. (41), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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