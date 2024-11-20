'Kırmızı telefon' devre dışı! 1962'den sonra devreye girmişti artık yok

ABD'de yeni başkanın Donald Trump olmasının ardından Rusya ile ilişkiler merak konusu haline geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yeni açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Peskov, iki ülke arasında artık 'kırmızı telefonun' kullanılmadığını, basın sekreterleri formatındaki son temasın eski ABD Başkanı Barack Obama ile olduğunu söyledi.

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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından Donald Trump zaferini ilan etti. Trump'ın yeniden ABD başkanı olacak olmasıyla tüm gözler Rusya'ya çevrildi. Ukrayna'nın işgaliyle beraber ABD ve Rusya arasında artan gerilimin yeni dönemde nasıl gelişeceği merak konusu haline geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin ve Beyaz Saray arasındaki iletişime dair açıklamalarıyla dikkat çekti. İki ülke arasında eskiden kullanılan 'kırmızı telefon'un artık kullanılmadığını belirten Peskov, son basın sekreterleri formatındaki son temasın üzerinden de bir hayli vakit geçtiğini söyledi. Peskov, ''Hatırladığım kadarıyla (ABD'li) meslektaşlarımla son görüşmem Başkan Obama'nın görev süresi sırasında gerçekleşmişti. O zamandan beri iyi ilişkilerimiz olmadı” dedi.

Peskov, Cenevre'deki Rusya-ABD zirvesi düzenlenirken bile Donald Trump ve Joe Biden'ın basın sekreterleriyle iletişim kurma şansı olmadığını söyledi.

Donald Trump'ın Beyaz Saray Basın Sekreterliği görevine getirdiği Karoline Leavitt'i tanımadığını söyleyen Peskov, diyaloğa hazır olduklarını dile getirdi. Peskov, iki ülke ilişkilerine yeşil ışık yakarak, ''Eğer Başkanımız, ABD lideriyle diyaloğa hazır olduğunu söylüyorsa biz de hazır olmalıyız'' dedi.

1962 Küba Füze Krizi'nin ardından Sovyet ve Amerikan liderleri için oluşturulan ''kırmızı telefon'' ya da ''ABD-Sovyet Hattı'nın'' artık kullanılmadığını söyledi. Peskov, ''Hayır. Artık iki başkan için özel korumalı bir iletişim kanalımız var. Üstelik video konferans formatı bile var'' diye ifade etti.

Öte yandan Kremlin'in resmi internet sitesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasındaki son telefon görüşmesi 12 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşti.