Diriliş Ertuğrul oyuncusu Sezgin Erdemir trafikte saldırıya uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin Bey'i canlandıran Sezgin Erdemir'in trafikte çektiği görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. İstanbul Sultanbeyli Otoyol Kavşağı'nda seyir halindeyken saldırıya uğrayan oyuncu o anları kaydetti. Diğer sürücünün küfürler ve tehditler savurmasının ardından Erdemir olay sonrası soluğu karakolda aldı. Olayda 2 kişi tutuklandı.

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Diriliş Ertuğrul'da Sungurtekin Bey karakterine hayat veren oyuncu Sezgin Erdemir, trafikte saldırıya uğradı. Erdemir, TEM yolunda ilerlerken bir sürücüyle önce sözlü tartışma yaşadı ardından aracının içinde mahsur kaldı.

Aracının önünde durarak küfürler yağdırdılar

EkolTV'nin haberine göre, oyuncu Sezgin Erdemir, yolda ilerlerken minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak oyuncuyu durmaya zorladı. Araçtan inen 2'si erkek 1'i kadın 3 kişi Erdemir'in aracının önünde durarak küfürler savurdu.

Gerginlik her saniye artarken araçtan inen iki kişiden biri aracın üzerine otururken diğeri camlara vurdu. TEM otoyolunda mahsur kalan oyuncu sakinliğini korumaya çalıştı.

Olay sonrası Erdemir'in şikayeti üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tehdit hakaret ve mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.