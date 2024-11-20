Esenyurt'ta kardeşini silahla vurarak öldüren şüpheli, kendisini eve kilitledi

Esenyurt'ta tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen şüpheli, özel harekat ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

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Sultaniye Mahallesi 641. Sokak'taki evlerinin önünde İlhan S. (43) ile kardeşi Barış S. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kardeşini tabancayla vuran İlhan S, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitledi.

Ağabeyinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Barış S, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, güvenlik önlemi aldığı binanın çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekipler bir yandan binaya girmek için hazırlık yaparken, diğer yandan müzakereci vasıtasıyla görüşülen şüpheli ikna edilmeye çalışıldı.

Şüpheli, ikna çalışmaları sonucunda elindeki silahı poşetle apartmandan aşağıya sarkıtarak teslim etti.

Apartmana giren ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.