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Hizbullah, İsrail ordusunun Golani Tugayı'na saldırı düzenledi ölü ve yaralılar var

Hizbullah, İsrail ordusunun Golani Tugayı'na saldırı düzenledi ölü ve yaralılar var

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail’in ordusunun Golani Tugayına yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 6 İsrail askerinin öldürüldüğü ve 4 askerin de yaralandığı iddia edildi.

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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların hızlandırıldığı ve Hizbullah'ın füze stokunun azaldığı yönündeki iddialara cevap olarak İsrail'in Hayfa şehrine saldırılar yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun, Marun er-Ras ve Aynata üçgeninde İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan 13 Kasım'da 36. Tümen'e bağlı 51. Tabur Golani Tugayı'ndan bir kuvvetin bölgeye sızdığının tespit edildiği ve Aytarun ile Marun er-Ras bölgelerinden Bint Cebil ilçesine yöneldiği anlatılan açıklamada, bölgedeki güçlerin keşif yaptığı aktarıldı.

Bölgedeki İsrail birliğinin, Hizbullah güçlerince pusuya düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, çatışmaların ardından biri subay 6 askerin öldürüldüğü ve 4 askerin yaralandığı iddia edildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 376’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 799 askerinin öldüğünü duyurdu.

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