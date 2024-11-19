Zelenskiy: Uzun menzilli silahlarımızı kullanacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı ellerindeki uzun menzilli silahlı kullanacaklarını belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de resmi temaslarda bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında bir gazeteci, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki bir askeri mühimmat deposuna düzenlenen saldırının, ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sordu.

"TÜM İMKANLARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Zelenskiy, saldırının ABD menşeli silahlarla yapıldığına dair doğrudan bir doğrulama yapmaktan kaçınarak, şu ifadeleri kullandı:

Gereksiz detaylara girmeyeceğim. Ancak Ukrayna’nın uzun menzilli silahları var ve bunları kullanacağız. Kendi üretimimiz olan uzun menzilli insansız hava araçlarına sahibiz. Ayrıca artık Neptün füzelerimiz ve ATACMS füzelerimiz de var. Tüm bu imkanlarımızı değerlendireceğiz.