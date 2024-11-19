BIST 9.233
DOLAR 34,49
EURO 36,59
ALTIN 2.917,78
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy: Uzun menzilli silahlarımızı kullanacağız

Zelenskiy: Uzun menzilli silahlarımızı kullanacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı ellerindeki uzun menzilli silahlı kullanacaklarını belirtti.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de resmi temaslarda bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında bir gazeteci, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki bir askeri mühimmat deposuna düzenlenen saldırının, ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sordu.

"TÜM İMKANLARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Zelenskiy, saldırının ABD menşeli silahlarla yapıldığına dair doğrudan bir doğrulama yapmaktan kaçınarak, şu ifadeleri kullandı:

Gereksiz detaylara girmeyeceğim. Ancak Ukrayna’nın uzun menzilli silahları var ve bunları kullanacağız. Kendi üretimimiz olan uzun menzilli insansız hava araçlarına sahibiz. Ayrıca artık Neptün füzelerimiz ve ATACMS füzelerimiz de var. Tüm bu imkanlarımızı değerlendireceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a "İsrail'e askeri yardımı kes" çağrısı
Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a "İsrail'e askeri yardımı kes" çağrısı
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayınlandı! 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayınlandı! 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
Karadağ - Türkiye / Canlı
Karadağ - Türkiye / Canlı
Kayseri merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Kayseri merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
Fenerbahçe'de anlaşma an meselesi
Fenerbahçe'de anlaşma an meselesi
Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vedalaştı
Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vedalaştı
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 544'e yükseldi
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 544'e yükseldi
Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a teklif geldi
Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'a teklif geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, İsrail'e zorlayıcı tedbir şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, İsrail'e zorlayıcı tedbir şart
Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı
Aksaray'da park yeri kavgası: 2 yaralı
Gazze'de 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini kaybetti
Gazze'de 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini kaybetti