Gazze'de 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini kaybetti

İsrail'in bir yıldan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 35 binden fazla çocuğun ebeveynini veya anne-babasından en az birini kaybettiği duyuruldu.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 410 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de işlediği 3 bin 838 katliamda 43 bin 972 Filistinlinin can verdiği, 11 bin kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu ve 104 bin 8'inin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarında ölenlerden 17 bin 492'sinin çocuk, 11 bin 979'unun kadın olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından dünyaya gelen ve ölen çocukların sayısının 211, hayatını kaybeden bir yaş altı çocukların sayısının da 825 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 35 bin 60 çocuğun ebeveynini veya anne-babasından en az birini kaybettiği vurgulandı.

İsrail saldırılarında ölen 1369 Filistinli aile nüfustan silindi

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle tamamı ölen ve nüfustan kaydı silinen Filistinli ailelerin sayısının 1369 olduğu aktarıldı.

İsrail'in insani ve tıbbi yardım girişini durma noktasına getirdiği Gazze'de açlıktan da 41 kişinin öldüğü kaydedildi.

Gazze'de 1054 sağlık çalışanı öldü

İsrail ordusunun sağlık sistemini hedef alan saldırılarında ise Gazze'de 1054 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Gazze'de 86 sivil savunma ekibi, 188 gazeteci ve 706 polis ve yardım sağlamakla görevli kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun baskın yaptığı hastanelerde bulunan 7 toplu mezarda 520 Filistinlinin cesedine ulaşıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'de 398 basın çalışanı yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 204 merkezi hedef aldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in "güvenli bölge" olarak ilan ettiği alanların Gazze'nin yüzde 10'una tekabül ettiği vurgulandı.

Gazze'de açlık ve kötü beslenme nedeniyle 3 bin 500 çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'nin dış dünyayla bağlantısını sağlayan Refah'ın 196 gündür kapalı tutulduğu aktarıldı.

12 bin 400 yaralının Gazze dışında tedavi edilmesi gerekiyor

Gazze Şeridi dışında tedavi edilmesi gereken yaralıların sayısının 12 bin 400'e yükseldiği belirtilen açıklamada, 12 bin 500 kanser hastasının tedavi eksikliğinden dolayı ölümle burun buruna olduğu aktarıldı.

Ayrıca çeşitli hastalıklara yakalanmış 3 bin kişinin de Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği kaydedildi.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilme nedeniyle 1 milyon 737 bin 524 kişide bulaşıcı hastalık, 73 bin 338 kişide de Hepatit C vakası tespit edildi.

Gazze'de yaklaşık 60 bin hamilenin yetersiz sağlık bakımından dolayı tehlike altında olduğu vurgulanan açıklamada, 350 bin kronik hastanın ilaç yetersizliğinden sıkıntı çektiğine işaret edildi.

İsrail Gazze'de 6 bin 400 kişiyi alıkoydu

İsrail'in Gazze'de 6 bin 400 Filistinliyi alıkoyduğu ifade edilen açıklamada, 319 sağlık personelinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu, 3 doktorun hapishanede öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu ve kimliği bilinen gazeteci sayısının da 40 olduğu duyuruldu.

Gazze'de 2 milyon kişinin yerinden edildiği ifade edilirken yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 100 bin çadırın zarar görerek kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İsrail Gazze'de 12 bin 700 öğrenciyi öldürdü

İsrail ordusunun, 208 kamu binasını hedef aldığı Gazze'de, 131 okul ve üniversitenin tamamen, 346'sının kısmen yıkıldığı aktarıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarında 12 bin 700 öğrencinin öldüğüne dikkat çekilen açıklamada, 785 bin Filistinli öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı hatırlatıldı.

İsrail saldırılarında Gazze'de 754 öğretmen ve eğitim görevlisinin hayatını kaybettiği, 141 yüksek öğretim görevlisi, akademisyen ve araştırmacının da öldüğü belirtildi.

"Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sı yıkıldı"

Açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sının yıkıldığına ve İsrail saldırılarının doğrudan verdiği zararın 37 milyar dolara ulaştığına vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun şiddetli saldırılarıyla Gazze'de 815 caminin tamamen yıkıldığı, 151 caminin restorasyona ihtiyaç duyduğu ve 3 kilisenin de yıkıldığı aktarıldı.

Gazze'deki 60 mezarlıktan 19’unun İsrail saldırılarında zarar gördüğü, bazılarının tamamen yok olduğu, İsrail ordusunun Gazze'den 2 bin 300 Filistinlinin cesedini çaldığı aktarıldı.

İsrail saldırılarında Gazze'de 160 bin konut yıkıldı

İsrail saldırılarında Gazze'de 160 bin konutun tamamen yıkıldığı, 83 bin konutun kullanılamaz hale geldiği, 193 bininin kısmen yıkıldığı kaydedildi.

İsrail'in, bir yıldan uzun sürede Gazze’ye 83 bin 600 ton patlayıcı attığı aktarıldı.

İsrail Gazze'nin altyapısını hedef aldı

İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan saldırılarında, 34 hastane ile 80 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 162 sağlık kuruluşu ile 134 ambulans hedef alındı.

Gazze'de İsrail saldırılarında 206 tarihi ve arkeolojik alanın da yok edildiğine dikkat çekildi.

İsrail'in, elektrik, su, yol ve kanalizasyon gibi Gazze'nin altyapısına büyük zarar verdiği vurgulanan açıklamada, 3 bin 130 kilometre elektrik hattı, 125 trafo, 330 kilometre su şebekesi, 6,5 kilometre kanalizasyon şebekesi, 2 bin 835 kilometre yol ve caddenin tahrip edildiği aktarıldı.

Halkın ciddi su sıkıntısı çektiği Gazze'de 717 su kuyusunun ise kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.