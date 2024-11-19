BIST 9.253
DOLAR 34,56
EURO 36,62
ALTIN 2.920,18
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 86 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 86 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 86 bin liraya çıktı.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 64 bin lira, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,1 artışla 3 milyon 86 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 23 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 441 milyon 939 bin 198,86 lira, işlem miktarı ise 799,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 739 milyon 254 bin 165,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini karara bağladı
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini karara bağladı
Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi defnedildi
Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi defnedildi
Arabanın yanından geçenler burunlarını tutuyor Eyüpsultan sakinleri isyanda
Arabanın yanından geçenler burunlarını tutuyor Eyüpsultan sakinleri isyanda
Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kalp krizinden ölen güvenlik korucuları gözyaşlarıyla toprağa verildi
Sendika başkanları Meclis'te: 'Asgari ücret bir haftalık bile değil'
Sendika başkanları Meclis'te: 'Asgari ücret bir haftalık bile değil'
Niğde'de iki kadın dağcı kayboldu: Arama çalışmaları başladı
Niğde'de iki kadın dağcı kayboldu: Arama çalışmaları başladı
Tülay Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'Amerikan uşağı olmuşlar' yanıtı
Tülay Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'Amerikan uşağı olmuşlar' yanıtı
İşçi ve memur maaşlarını eksik yatıran Konyaaltı Belediyesi yönetimi protesto edildi
İşçi ve memur maaşlarını eksik yatıran Konyaaltı Belediyesi yönetimi protesto edildi
PKK talimatıyla İstanbul'da yangın çıkarmaya çalışan sanıklar hakkında karar
PKK talimatıyla İstanbul'da yangın çıkarmaya çalışan sanıklar hakkında karar
Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
Narin aranırken ahırda silah mühimmatı bulunmuş! Narin davasında şok gelişme
Narin aranırken ahırda silah mühimmatı bulunmuş! Narin davasında şok gelişme
Türkiye'de 10 ayda yaklaşık 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı
Türkiye'de 10 ayda yaklaşık 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı